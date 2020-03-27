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На границе в Ростовской области закроют все пограничные пункты из-за коронавируса

На границе в Ростовской области закроют все пограничные пункты из-за коронавируса
В Ростовской области закроют все пограничные пункты на границе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ вводит полный запрет на любое наземное передвижение через границы России. Ограничение вводится и на четырёх пунктах пересечения границы в Ростовской области.
«Временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - говорится в постановлении главы правительства России.

С полуночи 30 марта движение транспорта ограничат на постах: Новошахтинск – Должанский, Авило-Успенский, Ново-Азовский и Куйбышево-Мариновка.

Добавим, что юридически пункты пропуска находятся на российско-украинской границе, но фактически являются кордоном между Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Введённый запрет не коснётся водителей грузовиков, которые двигаются по международному рейсу. Исключение также составят случаи, если гражданину нужно выехать из страны из-за смерти близкого родственника.

Кроме того, запрет не коснётся жителей Калининградской области.

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