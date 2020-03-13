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Иностранцы не смогут пересекать границу Украины и Ростовской области из-за коронавируса

Иностранцы не смогут пересекать границу Украины и Ростовской области из-за коронавируса
Российскую границу закроют для иностранцев. Об этом 16 марта сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В частности, граждане других стран не смогут пересечь границу Ростовской области и Украины. Запрет на въезд продержится с 18 марта по 1 мая.

Ограничения не распространяются на водителей грузовиков, которые перевозят продукты, дипломатов и людей, которые постоянно проживают на территории России.

В Ростовской области, чтобы избежать распространения коронавируса, многие университеты перевели на дистанционное обучение. Также в регионе запретили проводить массовые мероприятия.

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