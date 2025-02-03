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Жителя Ростовской области подозревают в жестоком убийстве собутыльника

Жителя Ростовской области подозревают в жестоком убийстве собутыльника

Ростовчанина подозревают в жестоком убийстве знакомого. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.

Трагедия произошла в октябре 2024 года в Брянске. По предварительным данным, 60-летний ростовчанин находился в доме своей сожительницы в селе Карповка. Вместе с братом своей возлюбленной они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. После долгих взаимных оскорблений конфликт перерос в драку.

Подозреваемый схватил из раковины нож и несколько раз ударил брата своей сожительницы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть свои действия, нападавший решил избавиться от тела. Он оставил его недалеко от дома, прикрыв листьями и ветками.

В настоящее время в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Фото: Donday
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