Жителя Ростовской области подозревают в жестоком убийстве собутыльника

Фото: Donday

Ростовчанина подозревают в жестоком убийстве знакомого. Информацию об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.Трагедия произошла в октябре 2024 года в Брянске. По предварительным данным, 60-летний ростовчанин находился в доме своей сожительницы в селе Карповка. Вместе с братом своей возлюбленной они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. После долгих взаимных оскорблений конфликт перерос в драку.Подозреваемый схватил из раковины нож и несколько раз ударил брата своей сожительницы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.Чтобы скрыть свои действия, нападавший решил избавиться от тела. Он оставил его недалеко от дома, прикрыв листьями и ветками.В настоящее время в отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.