Житель Ростовской области подозревается в убийстве знакомого топором

Уроженец Куйбышевского района подозревается в убийстве 59-летнего знакомого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».По версии следствия, трагедия случилась в ночь на 15 ноября в селе Крым Мясниковского района. Подозреваемый выпивал у себя дома вместе со знакомым, когда между ними произошла ссора. Криками решить конфликт не удалось, и разгневанный мужчина схватил топор. Он несколько раз ударил им оппонента по голове. От полученных травм 59-летний пострадавший скончался на месте происшествия.- В настоящее время 34-летний подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.