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Житель Ростовской области подозревается в убийстве знакомого топором

Житель Ростовской области подозревается в убийстве знакомого топором
Уроженец Куйбышевского района подозревается в убийстве 59-летнего знакомого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, трагедия случилась в ночь на 15 ноября в селе Крым Мясниковского района. Подозреваемый выпивал у себя дома вместе со знакомым, когда между ними произошла ссора. Криками решить конфликт не удалось, и разгневанный мужчина схватил топор. Он несколько раз ударил им оппонента по голове. От полученных травм 59-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время 34-летний подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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