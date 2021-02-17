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Жителя города Шахты подозревают в убийстве 26-летнего сына сожительницы

Жителя города Шахты подозревают в убийстве 26-летнего сына сожительницы
В Ростовской области 53-летнего мужчину подозревают в убийстве пасынка. Трагедия произошла 17 февраля в одном из домов на улице Благовещенской.

По версии следствия, в тот день мужчина выпивал алкоголь вместе с возлюбленной и ее взрослым сыном. В какой-то момент мужчины начали ссориться. Конфликт перешел в потасовку. Когда градус ударил в голову, подозреваемый схватил нож и набросился на оппонента. Мужчина нанес ему несколько ударов на глазах у матери. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Вскоре 53-летнего шахтинца задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения для него в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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