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Жителя Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки полицейскому

Жителя Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки полицейскому
Жителя Таганрога Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки полицейскому. Инцидент случился в 2022 году.

По версии следствия, мужчина был убежден, что находится в федеральном розыске. Чтобы полицейский не сообщал о его местонахождении, он передал ему 57 тысяч рублей. Однако впоследствии выяснилось, что правоохранитель знал, что житель Таганрога не был объявлен в розыск, но все равно потратил полученные деньги по своему усмотрению.

В итоге обоих задержали. В отношении жителя Таганрога возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

- Путем частичного сложения с уже назначенным ранее наказанием судом фигурант приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Полицейского, обвиняемого в мошенничестве, приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Фото: Ростов ру
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