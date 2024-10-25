Жителя Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки полицейскому

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Жителя Таганрога Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки полицейскому. Инцидент случился в 2022 году.По версии следствия, мужчина был убежден, что находится в федеральном розыске. Чтобы полицейский не сообщал о его местонахождении, он передал ему 57 тысяч рублей. Однако впоследствии выяснилось, что правоохранитель знал, что житель Таганрога не был объявлен в розыск, но все равно потратил полученные деньги по своему усмотрению.В итоге обоих задержали. В отношении жителя Таганрога возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».- Путем частичного сложения с уже назначенным ранее наказанием судом фигурант приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Полицейского, обвиняемого в мошенничестве, приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.