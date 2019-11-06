Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчину будут судить за дачу взятки полицейскому

В Ростовской области мужчину будут судить за дачу взятки полицейскому
Мужчину, передавшего взятку полицейскому, будут судить в Ростовской области. Об этом 7 ноября сообщили в донской прокуратуре.

Миллеровский районный отдел полиции проводил процессуальную проверку по делу местного жителя. Подозреваемый, чтобы избежать наказания, передал оперуполномоченному 30 тысяч рублей. Его сразу же задержали правоохрантели.

В отношении подозреваемого возбудили дело о даче взятки. Его рассмотрением занимается Миллеровский районный суд.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.