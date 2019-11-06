В Ростовской области мужчину будут судить за дачу взятки полицейскому
Мужчину, передавшего взятку полицейскому, будут судить в Ростовской области. Об этом 7 ноября сообщили в донской прокуратуре.
Миллеровский районный отдел полиции проводил процессуальную проверку по делу местного жителя. Подозреваемый, чтобы избежать наказания, передал оперуполномоченному 30 тысяч рублей. Его сразу же задержали правоохрантели.
В отношении подозреваемого возбудили дело о даче взятки. Его рассмотрением занимается Миллеровский районный суд.