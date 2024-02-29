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В Батайске осудили 52-летнего мужчину за дачу взятки полицейскому

В Батайске осудили 52-летнего мужчину за дачу взятки полицейскому
Житель Батайска получил срок за то, что хотел спасти своего сына от тюрьмы. 54-летнего мужчину осудили за дачу взятки полицейскому.

Сын батайчанина стал подозреваемым по уголовному делу. Отец решил избавить сына от проблем и хотел договориться с полицейским за «вознаграждение» снять все обвинения с сына. После обсуждения всех деталей передачи денег полицейский доложил руководству.

Во время передачи взятки его задержали силовики.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В прокуратуре донского региона добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Ростов ру.
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