В Батайске осудили 52-летнего мужчину за дачу взятки полицейскому

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Житель Батайска получил срок за то, что хотел спасти своего сына от тюрьмы. 54-летнего мужчину осудили за дачу взятки полицейскому.Сын батайчанина стал подозреваемым по уголовному делу. Отец решил избавить сына от проблем и хотел договориться с полицейским за «вознаграждение» снять все обвинения с сына. После обсуждения всех деталей передачи денег полицейский доложил руководству.Во время передачи взятки его задержали силовики.- Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В прокуратуре донского региона добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.