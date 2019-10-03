Жители Азова просят сохранить зеленые насаждения на Петровском бульваре



Жители города Азова просят сохранить зеленые деревья во время реконструкции на Петровском бульваре. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org 4 октября.



По словам жителей города, на Петровском бульваре грядет масштабная реконструкция. Несмотря на радужные обещания властей, рабочие стали спиливать хорошие деревья, аргументируя тем, у них повреждена корневая система и тому подобное.



- Раньше, гуляя по Петровскому бульвару в жаркий день, можно было отдохнуть в тени крон раскидистых деревьев. А сколько птиц здесь было. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в реальности, - жалуются горожане. - Хочется увидеть документы, подтверждающие право спила «больных» деревьев.



Автор петиции отметила, что яркие грезы о новом бульваре так и остались только в рамках проектной документации. Она обратилась к представителям Всероссийского общества охраны природы, чтобы привлечь их внимание к проблеме и попросить сберечь экологию и окружающую среду Азова.