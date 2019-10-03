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Жители Азова просят сохранить зеленые насаждения на Петровском бульваре

Жители Азова просят сохранить зеленые насаждения на Петровском бульваре
Жители города Азова просят сохранить зеленые деревья во время реконструкции на Петровском бульваре. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org 4 октября.

По словам жителей города, на Петровском бульваре грядет масштабная реконструкция. Несмотря на радужные обещания властей, рабочие стали спиливать хорошие деревья, аргументируя тем, у них повреждена корневая система и тому подобное.

- Раньше, гуляя по Петровскому бульвару в жаркий день, можно было отдохнуть в тени крон раскидистых деревьев. А сколько птиц здесь было. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в реальности, - жалуются горожане. - Хочется увидеть документы, подтверждающие право спила «больных» деревьев.

Автор петиции отметила, что яркие грезы о новом бульваре так и остались только в рамках проектной документации. Она обратилась к представителям Всероссийского общества охраны природы, чтобы привлечь их внимание к проблеме и попросить сберечь экологию и окружающую среду Азова.

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