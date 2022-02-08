Жители пятиэтажки в Кривошлыковском в Ростове уверены, что их дом можно спасти

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В переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону развернулась настоящая аварийно-коммунальная баталия. Пятиэтажный кирпичный дом, построенный в 1960 году, признали аварийным, а жильцам предлагают переехать на самую окраину города. Людей, которые живут здесь по 30-40 лет, просто выселяют.Началось все еще в 2010 году, когда во втором подъезде дома появилась первая трещина. С каждым годом она только расширялась. Обитатели дома уверены, что причиной опасных трещин стал котлован новостройки, вырытый неподалеку.- Живу я здесь лет 15 уже. Когда начали возводить новостройку несколько лет назад, делали все на скорую руку и допустили множество грубых ошибок. Котлован вырыли так, что вся вода скапливалась в нем и подтапливала именно наш дом. На это никто внимания не обращал, застройщики продолжили работу. Со временем дом стал оседать, причем своеобразным клином. Сильнее всего пострадал именно центральный, второй, подъезд. По фундаменту пошли трещины, а вскоре начала отходить и лестница, - рассказывает один из жителей дома - Владимир Кантура.Живет он как раз во втором, самом проблемном, подъезде. Примечательно, что повреждения являются точечными. Первый и третий подъезды находятся в нормальном состоянии, внутри и в квартирах нет никаких разрушений. Если осмотреть дом снаружи, нет никаких подтверждений тому, что он аварийный. Люди не понимают, почему нельзя укрепить фундамент и спасти весь дом. Кстати, внутри уже начали укреплять лестницы, «сшивать» трещины. Это позволяет сделать вывод, что дом вполне подлежит ремонту.Аварийным, а соответственно непригодным для жизни, дом № 4 в переулке Кривошлыковском признали еще в 2020 году. Полтора года жильцов никто не трогал. За ростовчан основательно взялись примерно месяц назад. От них требуют срочно съехать из собственных квартир. Большинство и слышать не хотят о переезде. К этому району привязана вся жизнь. О том, какую альтернативу предлагают им в качестве временного жилья, рассказала Евгения Васильевна.- Нам предоставляют временное эвакуационное жилье в микрорайоне Суворовском. Но как добираться оттуда на работу, в школы, садики или поликлинику, к которой мы закреплены? Об этом никто не думал даже. Я живу тут с сыном и невесткой уже 40 лет. У меня здесь все, что я накопила за всю свою жизнь. А теперь нам предлагают жилье в 18 квадратных метров на троих человек. Да и как можно бросить все свои вещи и уехать, это как физическая гибель, - жалуется ростовчанка.Из признанного аварийным дома уехали 11 семей (у некоторых из них было куда переехать изначально). Однако, по словам жильцов, они то и дело возвращаются к себе в квартиры. Люди твердо убеждены, что кому-то просто приглянулся участок, на котором стоит их жилище. Вот и пытаются выселить их любой ценой, чтобы снести дом и построить на его месте очередную высотку.Жители дома организовали практически круглосуточное дежурство у подъездов и на территории вокруг. Они буквально отбивают свою пятиэтажку от коммунальщиков, которые грозятся отключить им свет, газ и воду. Люди не намерены сдаваться, в поисках защиты обращаются во все инстанции. Последняя жалоба была направлена в прокуратуру. В ней они указывают на многочисленные нарушениях их прав, а также строительных норм при возведении соседней высотки.