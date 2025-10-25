Новости
В Ростове под водой оказались главные автомагистрали города

В Ростове под водой оказались главные автомагистрали города. Кадры потопа ростовчане опубликовали 25 октября в соцсетях.

Согласно прогнозам синоптиков, на этих выходных в донской столице ожидаются сильные дожди. Уже в субботу в районе полудня в Ростове начался ливень.

Ливневки стали не справляться с водными потоками. Из-за этого центральные улицы превратились в полноводные реки. Машины начали плыть по проспектам Ворошиловскому, Буденновскому и Шолохова.

А пройти пешеходам, не намочив ноги, стало невозможно. Жителям приходится пережидать осадки под навесами или в помещениях магазинов.
Фото: Соцсети
