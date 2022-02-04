В доме в Кривошлыковском начали укреплять лестницу

Фото: из соцсетей

В Ростове-на-Дону в доме в Кривошлыковском переулке, 4 начали укреплять лестницу. Об этом жители аварийного здания сообщили в социальных сетях 7 февраля.По их словам, спустя 11 дней после введенного режима ЧС к ним прибыли спасатели, которые с помощью специального оборудования начали укреплять лестничный марш на первом и втором этажах. Кроме того, сотрудники МЧС должны прибыть к дому и 8 февраля, чтобы продолжить работы на других этажах.Напомним, жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском попросили покинуть свое жилье 1 февраля. Власти сообщали о нескольких трещинах в стенах и фундаменте и в доме ввели режим ЧС. Однако оставить квартиры практически никто не захотел. Из 120 жителей во время объявленной эвакуации добровольно выехали всего 10 человек. Всем переселенцам предложили временно разместиться в Суворовском.