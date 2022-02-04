Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В доме в Кривошлыковском начали укреплять лестницу

В доме в Кривошлыковском начали укреплять лестницу

В Ростове-на-Дону в доме в Кривошлыковском переулке, 4 начали укреплять лестницу. Об этом жители аварийного здания сообщили в социальных сетях 7 февраля.

По их словам, спустя 11 дней после введенного режима ЧС к ним прибыли спасатели, которые с помощью специального оборудования начали укреплять лестничный марш на первом и втором этажах. Кроме того, сотрудники МЧС должны прибыть к дому и 8 февраля, чтобы продолжить работы на других этажах.

Напомним, жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском попросили покинуть свое жилье 1 февраля. Власти сообщали о нескольких трещинах в стенах и фундаменте и в доме ввели режим ЧС. Однако оставить квартиры практически никто не захотел. Из 120 жителей во время объявленной эвакуации добровольно выехали всего 10 человек. Всем переселенцам предложили временно разместиться в Суворовском.
Фото: из соцсетей
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.