Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители аварийного дома в Кривошлыковском могут лишиться газа, света и воды

В Ростове жители аварийного дома в Кривошлыковском могут лишиться газа, света и воды

В Ростове-на-Дону жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском,4 могут оставить без воды, света и газа. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Сотрудники ресурсоснабжающих организаций приехали к зданию днем 1 февраля. Жители встали на защиту дома и упорно не пускали газовиков внутрь. Коммунальщики так и уехали ни с чем, покрутившись на месте примерно полчаса. Как оказалось, после введения ЧС они должны были проверить состояние подведенных к дому сетей. В случае обнаружения каких-либо нарушений, дом могут просто лишить энергоресурсов.

Непригодным для жизни этот дом признали еще в 2020 году, но основательно за него взялись на прошлой неделе. Жильцы получили рекомендации покинуть аварийное жилье. Сами ростовчане уверены, что их дом лишь помеха в застройке территории. Люди продолжают оставаться внутри. Несмотря на то, что дату эвакуации назначили на 1 февраля, только четыре семьи согласны переехать на Суворовский во временный пункт проживания.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.