В Ростове жители аварийного дома в Кривошлыковском могут лишиться газа, света и воды

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В Ростове-на-Дону жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском,4 могут оставить без воды, света и газа. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.Сотрудники ресурсоснабжающих организаций приехали к зданию днем 1 февраля. Жители встали на защиту дома и упорно не пускали газовиков внутрь. Коммунальщики так и уехали ни с чем, покрутившись на месте примерно полчаса. Как оказалось, после введения ЧС они должны были проверить состояние подведенных к дому сетей. В случае обнаружения каких-либо нарушений, дом могут просто лишить энергоресурсов.Непригодным для жизни этот дом признали еще в 2020 году, но основательно за него взялись на прошлой неделе. Жильцы получили рекомендации покинуть аварийное жилье. Сами ростовчане уверены, что их дом лишь помеха в застройке территории. Люди продолжают оставаться внутри. Несмотря на то, что дату эвакуации назначили на 1 февраля, только четыре семьи согласны переехать на Суворовский во временный пункт проживания.