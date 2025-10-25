Водителей Ростовской области предупредили о дожде на автодороге М-4
Водителей Ростовской области предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Жителей проинформировали в Автодоре.
Как сообщают синоптики, в некоторых частях области прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-22 метров в секунду. Днем ожидается температура +9…+14 градусов, а местами - до +18.
Из-за мокрой дороги ухудшается сцепление колес с асфальтом. Это может привести к возникновению дорожных происшествий.
Водителям донского региона советуют избегать резких маневров. Также следует увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и не спешить.