Водителей Ростовской области предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Жителей проинформировали в Автодоре.

Как сообщают синоптики, в некоторых частях области прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-22 метров в секунду. Днем ожидается температура +9…+14 градусов, а местами - до +18.

Из-за мокрой дороги ухудшается сцепление колес с асфальтом. Это может привести к возникновению дорожных происшествий.

Водителям донского региона советуют избегать резких маневров. Также следует увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и не спешить.
Фото: Дондей
