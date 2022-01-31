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Председатель СК России взял на контроль ситуацию с расселением дома в Кривошлыковском

Председатель СК России взял на контроль ситуацию с расселением дома в Кривошлыковском

Председатель СК России взял на контроль ситуацию с расселением многоквартирного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском, 4. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить об обстоятельствах случившегося.

Следственный комитет Российской Федерации заинтересовался ситуацией с аварийным домом после того, как его жильцы начали просить о помощи в СМИ и социальных сетях.

Люди не хотят переезжать из своих квартир, ведь во временном жилье на Суворовском их ничего не ждет, а к этому району была привязана вся жизнь. Кроме того, они уверены, что властям просто понадобилась земля под их домом, который мешает новому строительству.
Фото: соцсети
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