Жители Миллерово сообщают о массовом отравлении кошек

Фото: соцсети.

В Ростовской области снова стали находить трупы кошек. В соцсетях 4 июня появились жуткие кадры из города Миллерово: на земле лежат бездыханные животные.По словам местных жителей, это не первый случай гибели четвероногих. Недавно трупы котов находили на улицах Колхозной и Вермишева. Теперь двух усатых обнаружили мертвыми на улице Речной.Судя по увиденному, смерть не была естественной: вряд ли коты умерли в паре сантиметров друг от друга без вмешательства человека. Люди предполагают, что животных отравили.— Не выпускайте своих питомцев на самовыгул, они могут не вернуться! — пишут местные жители.Хозяевам пользователи соцсетей посоветовали написать заявление в полицию. Хотя об эффективности таких заявлений нечего сказать. Зоозащитники годами бьются за справедливое наказание для живодеров. Однако до дела редко когда доходит.Единственный громкий случай в регионе, закончившийся судом, произошел в ноябре 2021 года. Тогда (уже бывший) сотрудник МЧС расстрелял собак прямо в приюте для бездомных животных. Мужчину уволили с должности и назначили штраф за использование оружия в не отведенных для этого местах. По мнению правоохранителей, получается, он мог стрелять в собак, только место выбрал неподходящее. Если уж расстрел в приюте не стал поводом для статьи о жестоком обращении с животными, то пара мертвых кошек на дороге тем более заинтересует полицию.