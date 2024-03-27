Десятки котов со вспоротыми животами нашли в Ростовской области

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На территории Ростовской области был замечен серийный маньяк, чьими жертвами оказываются беспомощные коты. Неизвестный преступник издевался над телами животных, разрезая их и отрезая им хвосты. Жители поселка Марьино в Донецке обсуждают ужасные события.Как сообщают очевидцы, окраина поселка давно превратилась в свалку, там редко производится вывоз мусора. Это стало неприятным пейзажем для местных жителей. Однако недавно они стали свидетелями страшной картины: среди мусора лежали изуродованные тела котов.- Вы должны понять, что это не просто стечение обстоятельств. Не может быть так, что все коты просто собрались в одном месте и умерли. Кто-то привозит их туда или убивает на месте! - поделились своими шокирующими впечатлениями жители Марьино. - У одного из животных внутренности полностью отсутствуют, у другого пытались вытащить кишки, но не получилось. У некоторых котов отрезаны хвосты. Мы не знаем, кто преднамеренно вскрывает их, чтобы посмотреть, что внутри. Может, кто-то играет в «доктора», а может, это связано с неким ритуалом.Среди жертв оказались не только бездомные кошки, но и породистые домашние питомцы. Возможно, их похитили, когда они были на прогулке или заблудились. Судя по фотографиям, животные не умерли от укусов собак и, конечно же, не от естественных причин. На их телах явно видны следы порезов.Вопрос о том, кто бросает на свалку такое огромное количество искалеченных животных, остается без ответа. Местные жители надеются, что полиция обратит внимание на этот громкий инцидент.- Сейчас этот зверь хладнокровно режет котов, а завтра он может перейти на людей, - высказываются местные жители.