В Донецке неизвестные отравили несколько кошек возле жилого дома

Фото: Rostov.ru

В городе Донецке неизвестные отравили несколько кошек недалеко от жилого дома. Происшествие случилось 14 февраля в 14-м квартале.Как сообщила местная жительница, тела питомцев нашли прямо посреди детской площадки. На снимках видно, что на земле лежат трупы животных. Женщина считает, что кошек отравили неизвестные.- Мой сын, возвращаясь из школы, нашел своего питомца мертвым. Представляете, как ему больно?! - добавила жительница.Дончанка решила, что отраву разбросали на территории площадки, чтобы истребить бездомных собак. Нередко во дворе бегают беспризорные животные. Однако такие меры кажутся горожанам крайне жестокими.Местные жители просят обратить на проблему внимание властей. Вероятно, в следующий раз на участке снова может пострадать чей-то питомец.