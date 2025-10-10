Адвокат заявил о госпитализации экс-судьи Верховного суда Виктора Мотова

Фото: Соцсети

Неожиданная госпитализация стала причиной отсутствия Виктора Момотова, экс-судьи Верховного суда, на слушании 10 октября. Его интересы в Останкинском суде Москвы представлял адвокат Никита Филиппов, который и сообщил об этом.Как сообщает РИА Новости, состояние здоровья Момотова внезапно ухудшилось, потребовалась срочная госпитализация. "В связи с болезнью мой доверитель находится в медицинском учреждении, но он желает лично присутствовать при рассмотрении дела", – пояснил адвокат, обращаясь к суду с просьбой о переносе заседания на неделю. Однако судья сочла ходатайство преждевременным и отклонила его.