Пострадавшие от атаки БПЛА жители Матвеева Кургана получат выплаты
Пострадавшие от атаки БПЛА жители Матвеева Кургана получат выплаты. Об этом рассказала глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.
В Ростовской области днем 9 октября был объявлен желтый уровень опасности БПЛА. Жителей региона попросили зайти в помещения, а также не подходить к окнам.
Из-за атаки летательных аппаратов в поселке Матвеев Курган оказались повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей.
В настоящий момент специальная комиссия проводит обследование поврежденных домов. Ущерб оценят и составят план восстановительных работ.
На улицах Светлой и Красноармейской были обнаружены неразорвавшиеся беспилотные летательные аппараты. Из близлежащих домов для безопасности эвакуировали жителей. Для уничтожения дрона привлекли саперов.
После разминирования бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Электричество уже восстановлено на улице Ленина.