- Жители, пострадавшие в результате ЧП, могут подать заявления на получение единовременной материальной помощи, - заявила глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.

Фото: Дондей

Пострадавшие от атаки БПЛА жители Матвеева Кургана получат выплаты. Об этом рассказала глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.В Ростовской области днем 9 октября был объявлен желтый уровень опасности БПЛА. Жителей региона попросили зайти в помещения, а также не подходить к окнам.Из-за атаки летательных аппаратов в поселке Матвеев Курган оказались повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей.В настоящий момент специальная комиссия проводит обследование поврежденных домов. Ущерб оценят и составят план восстановительных работ.На улицах Светлой и Красноармейской были обнаружены неразорвавшиеся беспилотные летательные аппараты. Из близлежащих домов для безопасности эвакуировали жителей. Для уничтожения дрона привлекли саперов.После разминирования бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Электричество уже восстановлено на улице Ленина.