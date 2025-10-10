Новости
Пострадавшие от атаки БПЛА жители Матвеева Кургана получат выплаты

Пострадавшие от атаки БПЛА жители Матвеева Кургана получат выплаты. Об этом рассказала глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.

В Ростовской области днем 9 октября был объявлен желтый уровень опасности БПЛА. Жителей региона попросили зайти в помещения, а также не подходить к окнам.

Из-за атаки летательных аппаратов в поселке Матвеев Курган оказались повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей.

В настоящий момент специальная комиссия проводит обследование поврежденных домов. Ущерб оценят и составят план восстановительных работ.

- Жители, пострадавшие в результате ЧП, могут подать заявления на получение единовременной материальной помощи, - заявила глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.


На улицах Светлой и Красноармейской были обнаружены неразорвавшиеся беспилотные летательные аппараты. Из близлежащих домов для безопасности эвакуировали жителей. Для уничтожения дрона привлекли саперов.

После разминирования бригады приступят к восстановлению электроснабжения. Электричество уже восстановлено на улице Ленина.
