На Дону 18-летняя девушка сбила насмерть пенсионерку

В Ростовской области 18-летняя девушка на автомобиле сбила пожилую женщину насмерть. Трагедия произошла вечером 9 октября недалеко от села Кулешовки.

По предварительным данным, 18-летняя водитель на «Мерседесе Бенц E320» ехала по дороге, когда 82-летняя женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход. Из-за скользкой после дождя дороги девушка не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.

По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
Фото: Госавтоинспекция РО
