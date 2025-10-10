На Дону 18-летняя девушка сбила насмерть пенсионерку
В Ростовской области 18-летняя девушка на автомобиле сбила пожилую женщину насмерть. Трагедия произошла вечером 9 октября недалеко от села Кулешовки.
По предварительным данным, 18-летняя водитель на «Мерседесе Бенц E320» ехала по дороге, когда 82-летняя женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход. Из-за скользкой после дождя дороги девушка не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.
По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.