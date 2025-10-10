Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовская пекарня раскрыла секреты выпечки хлеба

Ростовская пекарня раскрыла секреты выпечки хлеба

Хлеб является одним из самых древних продуктов, известных человеку. Люди начали создавать хлеб еще в глубокой древности. В каждой культуре к хлебу относятся с большим уважением и вниманием.

Находки археологов свидетельствуют о том, что люди начали печь хлеб более 15 тысяч лет назад. В древние времена хлеб считался символом богатства и процветания, а его приготовление часто сопровождалось особыми ритуалами. Спустя сотни лет хлеб все так же остается в рационе человека. Меняются только его рецепт и состав.

Каждый вид хлеба по-своему уникален. Он отличается и способом приготовления, и формой. У каждого хлеба свой неповторимый вкус и свои особенности.

В этом ролике ростовская пекарня раскроет секреты приготовления хлеба и расскажет, как сохранить его свежесть надолго.

Фото: скриншот
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.