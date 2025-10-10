Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Матвеевом Кургане обезвредили неразорвавшиеся обломки БПЛА

В Матвеевом Кургане обезвредили неразорвавшиеся обломки БПЛА

В Матвеевом Кургане саперы обезвредили невзорвавшиеся части беспилотников, найденных в пределах двух жилых массивов. Об этом заявила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

До этого местные власти сообщали об обнаружении неразорвавшихся элементов дронов на двух улицах с жилыми постройками. Находка стала последствием атаки, случившейся в этом районе 9 октября. По словам главы области, в атаке участвовали три дрона, которые были нейтрализованы в Матвеево-Курганском районе. В результате инцидента в поселке Матвеев Курган пострадали окна, фасады и кровли ряда жилых домов, а также пять автомобилей.

Днем 10 октября поступила информация об обнаружении невзорвавшихся частей БПЛА на улицах Светлой и Красноармейской. Для обеспечения безопасности населения была проведена эвакуация людей из близлежащих домов.

Вечером того же дня Дина Алборова проинформировала об успешном обезвреживании найденных обломков дронов. Энергоснабжение было полностью восстановлено, и жителям разрешили вернуться домой.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.