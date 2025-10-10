Адские пробки в девять баллов сковали Ростов вечером 10 октября

Фото: Яндекс.Карты

Критическая загруженность дорог привела почти к полной остановке движения на основных транспортных артериях Ростова-на-Дону. По данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожная обстановка оценивается в восемь баллов по десятибалльной шкале.Наиболее напряженная ситуация наблюдается в центральной части города. Максимальные скопления автомобилей зафиксированы на улице Большой Садовой, Ворошиловском проспекте, Красноармейской, Буденновском проспекте, Текучева, Соколова и Малюгиной. Почти вся центральная часть донской столицы выделена на карте как зона с крайне затрудненным проездом.Жители северных районов Ростова также испытывают серьезные проблемы с передвижением. Транспортные средства перемещаются с минимальной скоростью, не превышающей десяти километров в час, по улицам Нагибина, Нансена, Немировича-Данченко, Вавилова, Королева, Оганова и Таганрогской.В Западном жилом массиве также наблюдается коллапс из-за пробок. После завершения рабочего дня жители вынуждены простаивать в заторах на улицах Мадояна, Доватора, Стачки, Малиновского, Всесоюзной, Международной, МОПРа и Портовой.Водителям автотранспорта рекомендуется отложить поездки до снижения интенсивности трафика, чтобы избежать попадания в дорожные заторы.