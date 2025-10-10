Новости
В Матвеевом Кургане на двух жилых улицах нашли неразорвавшиеся дроны

В поселке Матвеев Курган на двух жилых улицах нашли неразорвавшиеся дроны. Происшествие случилось 9 октября.

Напомним, что днем в Ростовской области был объявлен желтый уровень беспилотной опасности. Жителей региона попросили покинуть открытые участки улиц, а также зайти в помещения и не подходить к окнам. Позже глава региона сообщил, что в Матвеево-Курганском районе была отражена атака трех БПЛА.

Из-за падения летательных аппаратов в поселке Матвеев Курган повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей.

На улицах Светлой и Красноармейской были обнаружены неразорвавшиеся дроны. Для обеспечения безопасности из близлежащих домов провели эвакуацию жителей.

- Мы ожидаем прибытия саперов для уничтожения дронов. После этого бригады немедленно приступят к восстановлению электроснабжения, - сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.


Специальная комиссия уже проводит обследование поврежденных домов, чтобы оценить ущерб и составить план восстановительных работ. Вдобавок на улице Ленина электроснабжение возобновлено. Работа продолжается и на других объектах.

Жители, пострадавшие в результате происшествия, могут подать заявления на получение единовременной материальной помощи.
Фото: Дондей
