Густой туман окутал Ростов-на-Дону 10 октября: фоторепортаж с улиц города

Фото: Rostov.ru

Плотная пелена тумана окутала Ростов 10 октября. В фоторепортаже Rostov.ru – кадры улиц города, окутанные белым одеялом тумана.В отличие от дождя или ветра, туман бывает не так часто. Для горожан это редкая и вдохновляющая картина осеннего сезона. Улицы донской столицы напоминают сон.Здания вдалеке уже угадываются только по очертаниям. Пейзажи выглядят так, словно художник намеренно размыл задний фон кистью.Лучше всего наслаждаться этим природным явлением на набережной Дона: вода и пуховое марево сочетаются в незабываемом зрелище.