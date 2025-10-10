В Ростовской области грузовик переехал сотрудника транспортной инспекции

Фото: ГАИ

В Ростовской области под колесами грузовика погиб транспортный инспектор. Трагедия произошла на батайской развязке М-4 «Дон» 10 октября.По предварительной информации, сотрудник транспортной инспекции стоял перед грузовиком. Неожиданно водитель начал движение, не убедившись, что дорога свободна. Не ожидавший опасности инспектор упал прямо под колеса. Когда многотонный грузовик навалился на него, выбраться и спастись возможности уже не было.Авто переехало сотрудника. Он скончался на месте.В данный момент сотрудники ГАИ и Следственного комитета работают на месте происшествия.