В Ростовской области фермера отправят за решетку на 15 лет за убийство девушки

Фото: СК РО

В Ростовской области Цимлянский районный суд вынес приговор Саиду Берсанукаеву. Он расстрелял 17-летнюю студентку в поле.История, потрясшая общественность, произошла 28 апреля 2024 года. Известно, что 18-летний парень со своей 17-летней девушкой катались по деревне. Ребята решили припарковаться на обочине у поля, и в этот момент раздались выстрелы.Мужчина выстрелил примерно четыре раза из «Сайги». Все выстрелы попали в 17-летнюю девушку. Она скончалась в больнице Волгодонска.Вскоре Саид был задержан. Как он признался следствию, фермер решил, что это воры скота, поэтому без разборок решил выстрелить в воров на «Ладе».Судебное разбирательство шло больше года. В начале октября Саида Берсанукаева суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Фермер признан виновным по статьям «Убийство», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» (пункт «а» части 2), а также «Убийство двух или более лиц».Из этого срока будет вычтено время, которое он уже провёл в СИЗО с весны прошлого года. После выхода из тюрьмы ему предстоит отбыть ещё полтора года под частичным ограничением свободы. Также Саид Берсанукаев обязан выплатить более 3,7 миллиона рублей семье пострадавшей.Приговор в законную силу не вступил.