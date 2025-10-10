Экстремальные ливни обрушились на Ростовскую область из-за бакланского циклона

Фото: Donday

Проливные дожди из-за атмосферного вихря "Барбара" обрушились на Ростовскую область. Об этом сообщает центр "Фобос".В соседней Румынии, из-за влияния того же циклона, за двое суток зарегистрировано количество осадков, почти равное месячной норме. Балканы, в то же время, оказались во власти обильных снегопадов.По оценкам метеорологов, в Ростовской области, под влиянием "Барбары", до конца этой недели ожидается существенное увеличение объема выпадающих осадков, с акцентом на Приазовскую зону. В частности, 9 октября в Ростове-на-Дону прошёл затяжной ливень, моментально превративший городские улицы в бурные реки. Интенсивность дождей в столице Донского края уменьшилась только к вечеру.Синоптики информируют о возможности продолжения сильных дождей в течение ближайшей недели, что может спровоцировать наводнения и затруднить передвижение транспорта.Ближе к концу недели шторм сместится в центральные области России, а зона осадков покроет западную часть Европейской России, протянувшись от Черноморского побережья до Кольского полуострова.