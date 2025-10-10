В водоеме под Ростовом во время рыбалки утонул 43-летний мужчина

Фото: Нейросеть

В Ростовской области зафиксирован трагический инцидент: во время рыбалки погиб 43-летний мужчина. О трагическом случае на воде сообщили в ГУ МЧС региона.Несчастный случай произошел 9 октября в черте города Батайска. Мужчина прибыл на Соленое озеро с целью порыбачить. Спустя какое-то время его исчезновение вызвало беспокойство у близких. Охваченные тревогой, они обратились к спасателям с просьбой о проведении поисковых мероприятий.Прибывшие на место трагедии сотрудники спасательной службы извлекли из воды тело погибшего. Подробности происшествия уточняются.