Защита ростовского летчика Константина Ярошенко добивается его освобождения из тюрьмы

Адвокат ростовского лётчика Константина Ярошенко в очередной раз просит американский суд сократить срока наказания его подопечного. Осужденный за контрабанду наркотиков ростовчанин уже десятый год находится в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут. Защита не раз подавала прошение об освобождении мужчины. Однако на этот раз причиной стала угроза жизни и здоровью Ярошенко.В связи с бушующей пандемией коронавируса эпидситуация в тюрьме в Данбери ухудшилась. На прошлой неделе блок, где находится ростовчанин, пришлось закрыть на карантин. У семи заключённых подтвердили наличие опасного вируса, сообщил адвокат Алексей Тарасов агентству ТАСС.Напомним, лётчик из Ростова потерял почти все зубы в исправительной колонии. Из-за этого у него появились проблемы с пищеварительной системой. Долгое время администрация тюрьмы не хотела оказывать Ярошенко медпомощь. Однако после обследования у гастроэнтеролога выяснилось, что у мужчины появились доброкачественные опухоли на желудке. К счастью, их удалили. Ослабленный иммунитет ростовчанина может не перенести коронавирус, поэтому защита пытается добиться его освобождения и возвращения на родину.Ростовского лётчика арестовали в мае 2010 года в Либерии за контрабанду наркотиков. Константин Ярошенко вины не признаёт и считает дело сфабрикованным. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы. Первые семь лет он отбывал наказание в колонии «Форт-Дикс», затем его перевели в колонию нью-йоркского района Бруклин, а после - в Данбери.