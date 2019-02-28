У находящегося в тюрьме США ростовского лётчика ухудшилось состояние здоровья



Лётчик из Ростова Константин Ярошенко, находящийся в тюрьме США, стал чувствовать себя хуже. Он отбывает срок в колонии Данбери.

Американские спецслужбы похитили Ярошенко в 2010 году в Либерии. Ему предъявили обвинение в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В США лётчика приговорили к 20 годам тюрьмы.



Из-за ужасных условий содержания и плохой пищи у Константина начались проблемы со здоровьем. Мужчина страдает от зубной боли, а также у него проблемы с желудком. Когда он попросил в тюрьме о медицинской помощи, ему ответили, что зубы можно только вырвать. Заключённый самостоятельно пытается доставать лекарства и лечиться своими силами. Ситуация усугубляется ещё и тем, что он не может увидеться с женой и дочкой, так как им не открывают визы в Америку.



Понимая, что уже не в силах терпеть жуткие боли, ростовчанин направил письмо с жалобой послу России Анатолию Антонову.



- Моё состояние в этой тюрьме очень плохое. Я лишился большого количества зубов, я не могу есть, у меня проблемы с желудком. Пожалуйста, могли бы вы помочь мне? Могли бы вы убедить администрацию дать мне лекарства, чтобы я мог выжить в этой тюрьме? - процитировал посол выдержку из письма лётчика, сообщает ТАСС.



Напомним, Ярошенко выдвинули обвинение в сговоре с целью транспортировки кокаина. При этом он свою вину не признаёт и утверждает, что его подставили. Российские власти и семья Константина несколько раз обращались в США с просьбой выдать заключённого на родину. От американцев пока никакого ответа не последовало.