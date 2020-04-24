Летчика из Ростова, осужденного в США, не освободят досрочно

Администрация американской тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) отказала летчику из Ростова Константину Ярошенко в досрочном освобождении в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.Прошение об освобождении ростовского летчика в связи с пандемией и тем, что он отбыл больше половины срока, защита подала в начале апреля. В документе было сказано, что после вынесения приговора возникли обстоятельства, угрожающие здоровью и жизни осужденного.Ранее стало известно, что Ярошенко после смерти от COVID-19 одного из его сокамерников проверят на коронавирус. Заключенный жалуется на соответствующие симптомы. Обследовали ли ростовчанина, пока не известно.Напомним, Константина Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии якобы за контрабанду наркотиков и экстрадировали в США. Через год его приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонию «Форт-Дикс», где осужденный пробыл до июня 2018 года. Затем Константина перевели в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а после – в тюрьму в Данбери. Там ему недавно удалили доброкачественные опухоли желудка, выявленные при обследовании.Министерство Российской Федерации в конце апреля 2019 года в очередной раз направило в Минюст США обращение о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. На подобное обращение от 2013 года был получен отказ.