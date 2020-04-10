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Заморозки и мокрый снег ожидаются во второй половине апреля на Дону

Заморозки и мокрый снег ожидаются во второй половине апреля на Дону
Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Ростовской области. О неблагополучных метеорологических явлениях дончан предупредила начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Непогода ожидается в период с 14 по 20 апреля. Местами по области пройдут дожди. В северных районах понизится температура, из-за чего даже возможен мокрый снег. С 14 по 17 апреля местами по региону и 20-го числа по северу прогнозируют заморозки. Столбики термометров опустятся от отметок -1...-5. Отмечается, что заморозки будут в категории опасного явления.

Днём ожидается от +7 до +14, по югу — от +17 до +22, но только в отдельные дни.

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