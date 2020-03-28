В первый день апреля по Ростову ударят заморозки





Второй месяц весны в Ростове начнётся с заморозков. В первые дни апреля ожидается резкое понижение температуры.



По данным Ростовского гидрометцентра, заморозки ударят ночью 1 апреля. Отрицательная температура также ожидается утром, во второй половине ночи и утром 2 и 3 апреля.

- В воздухе и на поверхности почвы температура понизится до -3 градусов, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону.



В эти же дни в северных районах Ростовской области мороз усилится до -8 градусов.



Жителей региона просят соблюдать меры пожарной безопасности при обогреве помещений.



Кроме того, в эти дни возможен гололёд. Водителям рекомендуют снижать скорость движения и быть внимательнее на дорогах.