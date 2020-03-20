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В Ростовской области прогнозируются заморозки и мокрый снег

В Ростовской области прогнозируются заморозки и мокрый снег
Фото: kudago.com
Резкое похолодание прогнозируется в Ростовской области. В связи с этим, донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24 и 25 марта в крайних южных районах Ростовской области ожидаются заморозки от -1 до -2 градусов.

Кроме того, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в эти дни местами в Ростовской области небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.

Также прогнозируется северо-восточный и восточный ветер 7-12 м/с. 25 и днём 26 марта в ряде районов порывы будут достигать 15-18 м/с.

В Ростове также ожидается понижение температуры ночью. 25 марта столбики термометров опустятся в ночные часы до -1 градуса, днём прогнозируется 11-13 градусов тепла. Но уже в четверг, 26 марта, воздух в донской столице прогреется до +16 градусов.

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