В Ростовской области прогнозируются заморозки и мокрый снег



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Резкое похолодание прогнозируется в Ростовской области. В связи с этим, донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение.



По данным Ростовского гидрометцентра, во второй половине ночи и утром 24 и 25 марта в крайних южных районах Ростовской области ожидаются заморозки от -1 до -2 градусов.



Кроме того, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в эти дни местами в Ростовской области небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.



Также прогнозируется северо-восточный и восточный ветер 7-12 м/с. 25 и днём 26 марта в ряде районов порывы будут достигать 15-18 м/с.



В Ростове также ожидается понижение температуры ночью. 25 марта столбики термометров опустятся в ночные часы до -1 градуса, днём прогнозируется 11-13 градусов тепла. Но уже в четверг, 26 марта, воздух в донской столице прогреется до +16 градусов.