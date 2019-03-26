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В первой половине апреля на Дону прогнозируются дожди и мокрый снег

В первой половине апреля на Дону прогнозируются дожди и мокрый снег

Приход апреля не принесёт на Дон долгожданное тепло. Погода будет такой же нестабильной, как мартовская. Тёплые солнечные дни придут только в самом конце месяца. Об этом Rostov.ru рассказали специалисты Ростовского гидрометцентра.

В отдельные дни апреля прогнозируются дожди. В начале первой и второй декад месяца через регион пройдут холодные атмосферные фронты и затоки холодного воздуха. В ночные и утренние часы они принесут мокрый снег.
- В температурном режиме ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -2…+3 до +5…+10 градусов, днём - от +4…+10 до +12…+19 градусов, - рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Настоящая весенняя погода установится в Ростовской области только в третьей декаде апреля. В эти дни воздух прогреется до +21…+26 градусов.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха наблюдалась в Ростове 30 апреля 1970 года. Тогда столбики термометров показали +33,6 градуса. А 7 апреля 1942 года минимальная температура воздуха составила -10,4 градуса.

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