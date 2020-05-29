За сутки в Ростовской области составили 623 протокола за нарушение ограничений

За нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, правоохранители составили уже 16 853 протокола, 623 – за последние сутки. Информацию предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Нарушителей привлекают по двум статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».По первой привлекают тех, у кого коронавирус или подозрение на него, но они при этом нарушили режим самоизоляции (сумма штрафа варьируется от 15 до 40 тысяч рублей). По второй – всех, кто не выполняет требования остаться дома, соблюдать дистанцию и носить маску (сумма штрафа - от одной до 15 тысяч рублей).