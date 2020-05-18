За сутки в Ростовской области составили 540 протоколов за нарушение ограничений
За нарушение ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, штрафы получили уже 9 952 жителя Ростовской области. В течение последних суток протоколы составили в отношении 540 человек. Информацию предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Нарушителей привлекают по двум статьями Кодекса административных правонарушений: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По первой привлекают тех, у кого есть подозрение на коронавирус, но они при этом нарушили режим самоизоляции. По второй — всех, кто не выполняет требования оставаться дома, соблюдать дистанцию и носить маску. Штрафы варьируются от 1 до 40 тысяч рублей.
Так, в ходе рейда 19 мая в Ростове-на-Дону составили шесть протоколов и вынесли шесть предупреждений в отношении пассажиров и водителей автобусов, у которых не было масок.