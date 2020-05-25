На Дону выписали почти 14 500 штрафов за нарушение режима ограничений

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В Ростовской области за весь период выписали уже 14 423 штрафа за нарушение режима ограничений. Только за последние сутки полицейские составили 594 протокола. Данные 27 мая предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.Наказание за нарушение предусматривает штраф. Дончан привлекают по двум статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По первой протоколы выписывают в отношении людей с подозрением на коронавирус, нарушивших предписание оставаться дома. По второй — тех, кто без уважительной причины вышел из дома, не надел маску в общественном месте или не соблюдал дистанцию между людьми. Штрафы — в размере от 1 до 40 тысяч рублей.Напомним, с 25 мая разрешили работать непродовольственным магазинам, которые ранее были закрыты. Сотрудники всех системообразующих предприятий должны носить с собой специальный пропуск, разрешающий перемещение по городу.