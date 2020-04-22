В Ростовской области за сутки выписали 251 штраф за нарушение самоизоляции
Нарушителей самоизоляции продолжают штрафовать в Ростовской области. За сутки с 23 по 24 апреля на Дону составили протоколы в отношении 251 человека, за весь период — в отношении 4 145 человек. Такую информацию предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Часть нарушителей уже оштрафована решением суда. Заплатить 15 тысяч рублей должны 139 дончан, 7,5 тысячи — 41 человек, 5 тысяч — 1 человек, 3 тысячи — 8 человек, 2 тысячи — 4 человека, 1 тысячу — 18 человек. На днях Верховный Суд России разъяснил, от чего зависит сумма штрафа. Людей привлекают по статьям административного кодекса «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Первая статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Протоколы составляют в отношении нарушителей самоизоляции, которые ранее вернулись из регионов с неблагополучной эпидобстановкой или имеют подозрение на коронавирус. Штраф по второй статье — от 1 до 30 тысяч рублей. Заплатить придётся тем, кто во время режима повышенной готовности гуляет в общественных пространствах, выходит из дома без уважительной причины или не соблюдает социальную дистанцию.