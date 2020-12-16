В Ростовской области за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

В донском регионе растет количество жертв COVID-19. Актуальная информация появилась 18 декабря.По числу умерших пациентов с коронавирусом Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе (1 782 человека) и четвертое - в стране. Больше людей, чем на Дону, от инфекции скончались в Москве (10 243 человека), Санкт-Петербурге (6 692 человека) и Московской области (2 645 человек).За минувшие сутки жертвами пандемии стали 24 человека в донском регионе. Это 14 мужчин в возрасте от 37 до 80 лет и 10 женщин от 60 до 90 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, сообщили в правительстве области.Растет и число инфицированных дончан. За прошедшие 24 часа врачи диагностировали коронавирус у 389 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 46 614 человек.Ежедневно медики регистрируют все большее количество зараженных, однако власти не спешат ужесточать ограничения. Последний раз дополнительные меры ввели в начале декабря. С 1-го числа запретили работу ледовых катков в торгово-развлекательных центрах, сократили допустимую вместимость в кинозалах. Использование пиротехники и проведение массовых мероприятий (с 22 до 7 часов) и вовсе оказались под запретом.