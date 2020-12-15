В Ростовской области за сутки коронавирус забрал жизни 28 человек

Число жертв коронавируса в Ростовской области продолжает расти. С начала пандемии от инфекции скончались более 1,7 тысячи человек.Вторые сутки медики регистрируют рекордное количество умерших от COVD-19 дончан. По состоянию на 17 декабря за последние 24 часа коронавирус забрал жизни 28 человек. Ими стали 13 женщин в возрасте от 58 до 82 лет и 15 мужчин от 44 до 88 лет, сообщили в региональном правительстве.По общему числу жертв вируса Ростовская область занимает первое место среди регионов ЮФО и четвертое в стране (1 758 человек). Лидирующей тройкой остаются Москва (10 171 человек), Санкт-Петербург (6 608 человек) и Московская область (2 611 человек). По информации портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии от COVID-19 умер 49 151 россиянин.Увеличилось и число случаев инфицирования. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 387 дончан. Всего в Ростовской области специалисты выявили 46 225 зараженных человек.