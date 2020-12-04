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За сутки коронавирусом заразились еще 368 жителей Ростовской области

За сутки коронавирусом заразились еще 368 жителей Ростовской области
В Ростовской области медики зарегистрировали очередной рекорд по количеству заболевших. Актуальную информацию предоставил портал стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 8 декабря в регионе COVID-19 болеют 42 785 человек. Из них 368 дончан подхватили инфекцию за минувшие сутки - это уже третий рекорд подряд по числу новых зараженных опасным вирусом.

Растет и количество жертв коронавируса. После незначительного спада за последние несколько дней COVID-19 забрал жизни 26 человек - еще один печальный рекорд.

В связи с обширным распространением коронавируса врачей катастрофически не хватает. Опасная инфекция не обошла их стороной. Медучреждения регулярно ищут персонал и привлекают на помощь волонтеров. Ковидные госпитали переполнены, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытия новых жертв.

Несмотря на ужесточение ограничительных мер, ситуация выходит из-под контроля, а новый вирус разгуливает по региону, заражая все больше дончан.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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