За сутки коронавирусом заразились еще 368 жителей Ростовской области

В Ростовской области медики зарегистрировали очередной рекорд по количеству заболевших. Актуальную информацию предоставил портал стопкоронавирус.рф.По состоянию на 8 декабря в регионе COVID-19 болеют 42 785 человек. Из них 368 дончан подхватили инфекцию за минувшие сутки - это уже третий рекорд подряд по числу новых зараженных опасным вирусом.Растет и количество жертв коронавируса. После незначительного спада за последние несколько дней COVID-19 забрал жизни 26 человек - еще один печальный рекорд.В связи с обширным распространением коронавируса врачей катастрофически не хватает. Опасная инфекция не обошла их стороной. Медучреждения регулярно ищут персонал и привлекают на помощь волонтеров. Ковидные госпитали переполнены, а патологоанатомы едва успевают писать отчеты по результатам вскрытия новых жертв.Несмотря на ужесточение ограничительных мер, ситуация выходит из-под контроля, а новый вирус разгуливает по региону, заражая все больше дончан.