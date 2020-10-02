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Ростовская область снова побила рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Ростовская область снова побила рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В донском регионе зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 6 октября всего за период пандемии коронавирусом заразились 23 302 человека. Из них 253 - за минувшие сутки, что на девять человек больше, чем в предыдущий день. Число ежедневно инфицированных дончан возрастает на протяжении недели.

За последние 24 часа от опасной инфекции скончались 10 жителей Ростовской области. Общее количество смертей от коронавируса достигло 551.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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