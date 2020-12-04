В Ростовской области снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области побит очередной рекорд по заболеваемости COVID-19. Актуальную информацию предоставил портал стопкоронавирус.рф.По состоянию на 7 декабря опасную инфекцию подхватил еще 361 человек. Минувшие два дня бились рекорды по количеству зараженных. Примечательно, что последний рекорд был зафиксирован в предыдущие сутки (356 человек). В настоящее время в донском регионе болеют 6 473 человека, а общее число зараженных достигло 42 417 дончан. Лидирующие позиции по количеству заболевших занимают Москва (654 841 человек), Санкт-Петербург (151 894 человека) и Московская область (119 550 человек). В Нижегородской инфицирован 57 861 житель, а в Свердловской - 49 009.Число жертв COVID-19 продолжает расти. За минувшие сутки от вируса скончался еще 21 пациент. Отметим, что в течение недели количество умерших составляли не менее 20 человек, при этом трое суток жертвами становились по 26 дончан. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 1 496 человек.