За сутки коронавирусом заразились 378 жителей Ростовской области

В Ростовской области пятые сутки устанавливается новый рекорд по количеству заболевших. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 43,5 тысячи дончан.По состоянию на 10 декабря в регионе коронавирусом заболели еще 378 человек. Очередной рекорд медики выявляют пятые сутки подряд. При этом среди регионов Южного федерального округа Ростовская область занимает лидирующую позицию по общему количеству людей с подтвержденной инфекцией (43 535 человек).Аналогичная ситуация - и с числом жертв пандемии (1 573 человека) - первое место среди регионов ЮФО и четвертое - по стране. По информации портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки скончались 26 человек.Инфекция активно распространяется по региону, заражая все больше жителей. Ежедневно от COVID-19 умирают не менее 20 человек. Ковидные госпитали переполнены, а лекарств на всех не хватает. Ситуация выходит из-под контроля. Такими темпами система здравоохранения вскоре может разрушиться.