В Ростове-на-Дону за 25 млн продают исторический особняк начала 20-го века

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону выставлен на торги старинный дом, постройка которого относится к первым годам двадцатого века. Цена вопроса – 25 миллионов рублей. Информация о продаже стала доступна в конце текущего месяца на популярном интернет-сайте.Предлагается приобрести бывший прибыльный дом, некогда принадлежавший торговцу Г. Х. Чалхушьяну. Здание находится по адресу: Большая Садовая улица, дом 148.В начале минувшего столетия в Ростове был построен трехэтажный дом, который служил как источник прибыли для ростовского купца Чалхушьяна, имевшего армянские корни. Расположенный в самом сердце города, этот дом на протяжении около двух десятков лет приносил стабильный доход владельцу.В 1920 году советское правительство изъяло здание у его законного хозяина. На протяжении последующих десятилетий здание постепенно приходило в негодность и ветшало.Жилых квартир в нём больше нет, все три этажа занимают различные коммерческие предприятия и магазины. Стоит подчеркнуть, что здание является охраняемым памятником культуры.Кроме того, под аренду в центре Ростова выставили помещения трех старинных домов-памятников. В аренду сдаются помещения в жилом доме Г. Н. Хаджаева, доме Масалитиной (доходный дом Ворожеина) и доме биржевого общества в Ростове-на-Дону.