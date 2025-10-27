Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону за 25 млн продают исторический особняк начала 20-го века

В Ростове-на-Дону за 25 млн продают исторический особняк начала 20-го века

В Ростове-на-Дону выставлен на торги старинный дом, постройка которого относится к первым годам двадцатого века. Цена вопроса – 25 миллионов рублей. Информация о продаже стала доступна в конце текущего месяца на популярном интернет-сайте.

Предлагается приобрести бывший прибыльный дом, некогда принадлежавший торговцу Г. Х. Чалхушьяну. Здание находится по адресу: Большая Садовая улица, дом 148.

В начале минувшего столетия в Ростове был построен трехэтажный дом, который служил как источник прибыли для ростовского купца Чалхушьяна, имевшего армянские корни. Расположенный в самом сердце города, этот дом на протяжении около двух десятков лет приносил стабильный доход владельцу.

В 1920 году советское правительство изъяло здание у его законного хозяина. На протяжении последующих десятилетий здание постепенно приходило в негодность и ветшало.

Жилых квартир в нём больше нет, все три этажа занимают различные коммерческие предприятия и магазины. Стоит подчеркнуть, что здание является охраняемым памятником культуры.

Кроме того, под аренду в центре Ростова выставили помещения трех старинных домов-памятников. В аренду сдаются помещения в жилом доме Г. Н. Хаджаева, доме Масалитиной (доходный дом Ворожеина) и доме биржевого общества в Ростове-на-Дону.
Фото: Авито
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.