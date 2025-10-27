Жителям Батайска, чьи квартиры пострадали из-за атаки БПЛА, выплатят компенсации

Фото: Батайское время

В Батайске местные власти окажут финансовую помощь жителям, чьи квартиры были повреждены во время атаки БПЛА. Об этом сообщает «Батайское время».Каждому пострадавшему предоставят единовременную материальную выплату для частичной компенсации затрат на восстановление жилья и покупку необходимых бытовых предметов.В настоящее время специалисты проводят оценку нанесённого ущерба. Управляющая компания взяла на себя организацию замены окон, остекления, экспертизы и ремонта фасадов домов на Западном шоссе.Напомним, ночью 21 октября на Батайск была совершена массированная атака дронов. В результате повреждения получили 131 помещение, 7 торговых павильонов на улице Октябрьской, частный медицинский центр и 41 автомобиль.