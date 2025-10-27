Фото: ГИС Торги

В Ростовской области за 24 миллиона рублей с торгов вновь реализуют детский сад. Объявление о проведении аукциона размещено на специализированной платформе ГИС-Торги.Объектом торгов является дошкольное образовательное учреждение, находящееся в городе Каменске-Шахтинском и принадлежащее муниципалитету. Планируется реализовать двухэтажное здание, возведенное в 1937 году, вместе с сетями тепло- и водоснабжения, хозяйственными постройками и земельным участком. Подчеркивается, что имущественный комплекс предназначен для дальнейшего использования в качестве детского сада.Начальная цена аукциона составляет 24 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 16 ноября. Определение победителя торгов состоится через три дня после завершения приема заявок.Следует отметить, что это уже вторая попытка продать данный детский сад. Предыдущий аукцион, проводившийся в начале октября, был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих приобрести объект.